Ölümcül hata! Kara mamba bir anda saldırdı! Fotoğrafını çektiği sırada hayatının şokunu yaşadı!

Laita'nın kitabı, yılanların renklerini ve dokularını siyah bir arka plan üzerinde etkileyici bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Bu fotoğraflar, yılan severlerin ve herpetologların ilgisini çekeceği gibi, bir sanat eseri olarak da değerlendirilmeyi hedeflemektedir. Laita, kitabında renkleri, dokuları ve hareketleri incelemeyi amaçladığını belirtiyor.