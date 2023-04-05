Olası İstanbul depremi için FLAŞ AÇIKLAMALAR geldi! İLÇE İLÇE paylaştı! Şükrü Ersoy, Hüseyin Öztürk konuştu! 7’den büyük UYARISI! 9 ilçe birden...

"İSTANBUL ÇEVRESİNDE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

İstanbul çevresinde 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğini söyleyen AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak. Ama bu şimdi de olur bir 30 yıl sonra da olur.