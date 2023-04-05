Olası İstanbul depremi için FLAŞ AÇIKLAMALAR geldi! İLÇE İLÇE paylaştı! Şükrü Ersoy, Hüseyin Öztürk konuştu! 7’den büyük UYARISI! 9 ilçe birden...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi. Uzman isimlerden peş peşe konuya ilişkin açıklamalar ve uyarılar gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, on milyon yıl önce varlıklarını sürdüren ölü faylarda kırılmalar gerçekleştiğini açıklarken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy da "İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak.'' dedi. İşte ilçe ilçe riskli bölgeler ve açıklamaların devamı...
İstanbul Depremi ne zaman olacak, kaç şiddetinde bekleniyor? şeklindeki sorular 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından günbegün araştırılmaya başlandı. Milyonlarca İstanbullu olası Marmara depremi hakkında açıklama yapan uzman isimleri yakından takip etmeye başladı.
İSTANBUL'DA RİSKLİ 9 İLÇEYİ AÇIKLADI
AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depremine ilişkin uyarılarda bulunurken 9 ilçe için, ''Çürük zeminler var.'' dedi.
Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu belirten Ersoy, ''Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri'ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var." ifadelerini kullandı ve fakat hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.
"İSTANBUL ÇEVRESİNDE BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"
İstanbul çevresinde 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğini söyleyen AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İstanbul'da 7'den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak. Ama bu şimdi de olur bir 30 yıl sonra da olur.
Eninde sonunda olacak. Bekleyiş süresi çok fazla olmayabilir. Eninde sonunda İstanbul çevresinde büyük bir deprem olabilir. Bu bakımdan deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor" dedi.