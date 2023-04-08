RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Olası 7.0-7.6 deprem için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! 'Küçük Kıyamet' olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

Olası 7.0-7.6 deprem için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! 'Küçük Kıyamet' olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

İstanbul'da bazı ilçeler diğer ilçelere göre daha sağlam zeminlere inşa edildi. Bilindiği üzere her ilçenin kendisine ait zemin özellikleri bulunuyor. İstanbul'da özellikle 99 depremi öncesi binalar büyük risk taşıyor. Kahramanmaraş'taki depremin ardından büyük İstanbul depremi için hazırlıklar başladı. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişebiliyor.

08.04.2023 17:22 - Son Güncelleme: 08.04.2023 17:24
Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! ’Küçük Kıyamet’ olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! 'Küçük Kıyamet' olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer... İstanbul'da bazı ilçeler diğer ilçelere göre daha sağlam zeminlere inşa edildi. Örneğin Beykoz, Çekmeköy, Şile, Beylikdüzü gibi ilçelerde yer alan bölgeler diğerlerine göre daha sağlam görülüyor. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı geldi.

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Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! ’Küçük Kıyamet’ olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

OLASI DEPREM İÇİN KRİTİK UYARI

Uzmanlar beklenen büyük deprem için şu uyarılarda bulundu:

Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! ’Küçük Kıyamet’ olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

"İlla doğudan başlayacak diye bir öngörü bulunmuyor. Eğer ilk batıda olursa, bunu beklenen Marmara depremi sanarak diğer fay segmentlerinin deprem potansiyelleri göz ardı edilebilir. Bu da büyük sorun.

Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! ’Küçük Kıyamet’ olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

Aynı İzmit-Düzce'de olduğu gibi... Son 1500 yıla baktığımızda tarihsel depremlerde de örneklerini görebiliyoruz."

Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! ’Küçük Kıyamet’ olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

Bölgedeki 4 fay segmentine dair şu değerlendirme yapıldı:

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