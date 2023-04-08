Olası 7.0-7.6 deprem için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! 'Küçük Kıyamet' olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer...

Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı! Her an yaşanabilir diyerek ikaz ettiler! 'Küçük Kıyamet' olarak anılan 1509 İstanbul depremine benzer... İstanbul'da bazı ilçeler diğer ilçelere göre daha sağlam zeminlere inşa edildi. Örneğin Beykoz, Çekmeköy, Şile, Beylikdüzü gibi ilçelerde yer alan bölgeler diğerlerine göre daha sağlam görülüyor. Herhangi bir deprem durumunda bile zemin yapılarının dayanıklılığı, binanın yapısına, inşa edildiği malzemelere ve yapıldığı döneme bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Olası 7.0-7.6 depremi için tüyleri diken diken eden uyarı geldi.