Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü! Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti!
Güney Afrika'da gerçekleşen sıra dışı bir olay, doğa tutkunları ve gözlemciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bir grup gezgin, keşifleri sırasında ölü bir yılan buldu. Ancak, yılanın karnını dikkatlice incelediklerinde, beklenmedik bir manzara ile karşılaştılar ve şaşkınlık içinde kaldılar. İlk bakışta zehirli bir yılan olduğunu düşünen gözlemciler, yılanın iç organlarını incelemek ve doğadaki sırlara ışık tutmak amacıyla cesurca adım attılar. Yılanın karnını dikkatlice açtıklarında, içerisinde barındırdığı sıradışı bir canlıyla karşılaştılar. Hayret dolu anlar yaşayan gezginler, buldukları canlıyı daha yakından incelemek için büyük bir heyecan duydular.
07.06.2023 11:26 - Son Güncelleme: 07.06.2023 11:26
Yılan, av olarak yanlış bir seçim yapmış ve sonu hazin olmuştu. Dev yılanın içi açıldığında ortaya çıkan canlı, görenleri hayrete düşürdü. İçinden çıkan şey, oldukça gelişmiş bir yaban kirpisinin kendisiydi. Kirpi, yılanın midesindeki dikenlerini saçmasıyla birlikte dev yılan ölü olarak bulundu. İçinden çıkan devasa kirpi de son anlarını avcısını öldürerek geçirmişti.