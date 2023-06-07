Öğle yemeği için yanlış tercih yapınca kendisi de öldü! Dev yılanın midesinden çıkanlar görenleri şoke etti!

Ölü halde bulunan yılanın karnında devasa bir şişlik vardı. Bu durum, görenler arasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, geçmişte benzer bir olayda yılanın içinden kendi boyutunda bir yılanın çıktığı biliniyordu. Ancak bu kez durum çok farklıydı.