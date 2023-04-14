Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Burçlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Burçlar ve yükselen burçlar kişilerin karakteristik özelliklerine etki ediyor. Bazı burçlar son derece uysal ve anlaşılması kolay kişiler olurken bazıları da sinirli davranışları nedeniyle çevresindeki kişileri kendisinden uzaklaştırıyor. 4 ana grupta toplanan bu burçların en sinirlilerini yazımızda sizlere anlatıyoruz.