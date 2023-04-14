RAMAZAN İMSAKİYE
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Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Astrolojiye göre öfke kontrolü genellikle kişinin doğum tarihi ve burcuna bağlı olarak değişiyor. Kişinin öfke kontrolü üzerindeki etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bu kapsamda herhangi bir burcun öfke kontrolü konusunda başarılı olabilecek veya başarısız olabilecek bireyler içerebileceğini de unutmamak gerekiyor. Genel olarak öfke kontrolü konusunda başarılı olduğuna inanılan burçlar arasında 4 burç yer alıyor.

14.04.2023 13:27 - Son Güncelleme: 14.04.2023 13:27
Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Burçlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Burçlar ve yükselen burçlar kişilerin karakteristik özelliklerine etki ediyor. Bazı burçlar son derece uysal ve anlaşılması kolay kişiler olurken bazıları da sinirli davranışları nedeniyle çevresindeki kişileri kendisinden uzaklaştırıyor. 4 ana grupta toplanan bu burçların en sinirlilerini yazımızda sizlere anlatıyoruz.

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Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Terazi

Terazi burcu, denge ve uyum arayışı ile bilinir. Genellikle huzur ve uyum içinde olmaktan hoşlanırlar ve çatışmalardan kaçınmaya çalışırlar.

Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Adil ve objektif bir yaklaşım sergileyebilirler ve öfkeyi sakin bir şekilde ifade etme eğiliminde olabilirler.

Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Başak

Başak burcu, analitik ve pratik bir yaklaşıma sahiptir. Mantıklı düşünme becerileri gelişmiştir ve genellikle duygularını daha dengeli bir şekilde ifade edebilirler.

Öfkeyle kalkıp zararla oturan 3 burç! Adeta keskin sirke küpüne zarar dedirtiyorlar!

Detaylara dikkat etme eğiliminde oldukları için, öfkenin altında yatan nedenleri anlamak ve çözümler bulmak konusunda başarılı olabilirler.

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