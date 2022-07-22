Ödemeler Pazartesiden itibaren verilecek! SGK emeklilerine maaşa ek ödeme yapılacak
Emekli maaşına ek ödeme arayanlar bu bankalara koşuyor! Geri ödeme yok, şart yok! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Vakıfbank, SGK Promosyon Paketi ile emekli maaşını 3 senelik sözleşme ile Vakıfbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak.
22.07.2022 11:41 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:07
Emekli maaşına karşılıksız ek nakit desteği alabilmek isteyenler bu bankalara akın ediyor. Emekli maaşını çoğaltmak isteyenler bağlamında önemli bir alternatif olarak görülmeye başlayan bankaların emekli müşterilerine verilen 5.250 TL'ye varan emekli nakit promosyon ödemelerinden yararlanmak amacıyla bankalara emekli maaşını taşımayı taahhüt etmek yeterli oluyor.
Akbank Emekli Promosyonu
Akbank SGK emeklilerine özel promosyon oranları ve ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri ile emeklilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.