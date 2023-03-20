Odadaki 3 gizli kelimeyi bulan şovmenden daha şovmen... Zekası yüksek katılımcıların %73'ü saf dışı kalıyor. 30 saniyeniz var. Test etmek istediğiniz akıl ve görme becerisi bugün size sunduğumuz bu görsel bulmacada yer alıyor. Bu paylaşımda bir aile resmedilmiş ve 4 gizli kelime bulunuyor. Sürprizi kelimeleri belirlemen için 30 saniyeniz var. Görseldeki kelimeleri tek tek tespit etmek için dikkatli olmalısın. Bu eğlenceli gözlem görevini yapacak ve zihninizi ve gözlerinizi çalıştıracak.