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O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, eğitim masraflarının da artmasına sebep oldu. Gündelik hayat akışı içerisinde ki temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan ebeveynler, çocuklarının eğitim masraflarını da karşılayabilmek adına arayış içerisine girdiler. Bu noktada devreye giren kamu kurumları, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı için karşılıksız eğitim desteği vereceklerini ilan ettiler.

takvim.com.tr
13.06.2022 15:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 15:48
O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketler, gıdadan otomotive, emlaktan tekstile hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken kırk kere düşünmelerine ve bin bir türlü hesap yapmalarına sebep olan bu durum, nakde olan ihtiyaçların artmasına sebep oldu. Hali hazırda geçim derdi içerisinde olan vatandaşlar, bir de çocuklarının eğitim masraflarına kafa yormaya başladılar.

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O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Her çocuğun temel haklarından birinin eğitim almak olduğunu savunan kamu kurumları, hali hazırda geçim derdi içerisinde olan ailelere çocuklarının eğitim masrafları konusunda destek olacağını duyurdular.

O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Bu kapsamda 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başında burs başvurusu ekranlarının erişime açılacağını bildiren kamu kurumları, ilgili destek ödemelerine ilişkin ayrıntıları paylaştılar.

O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022- 2023 Eğitim Bursu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermeye devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, muhtaçlık maaşı, gıda yardımı, yakacak yardımı ve daha pek çok başlık altında sunduğu yardım hizmetlerinin arasına eğitim yardımını da eklediğini duyurdu. Kamu kurumu, ilgili destek ödemesine ilişkin bilinmesi gereken tüm detayları açıkladı.

O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulmuş olan eğitim desteği hizmetinin, maddi durumu yetersiz olan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini kapsadığı bilgisi kaydedildi.

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