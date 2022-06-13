O kamu kurumlarından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine karşılıksız ödeme müjdesi! Anında 4 bin TL veriliyor

Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareketler, gıdadan otomotive, emlaktan tekstile hemen hemen her alanda yüksek oranlı zamların gözlenmesine sebep oldu. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken kırk kere düşünmelerine ve bin bir türlü hesap yapmalarına sebep olan bu durum, nakde olan ihtiyaçların artmasına sebep oldu. Hali hazırda geçim derdi içerisinde olan vatandaşlar, bir de çocuklarının eğitim masraflarına kafa yormaya başladılar.