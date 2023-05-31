O gün yatırımcılar bayram edecek! Gram altın 1.555 TL olacak diyerek o tarihi açıkladı! 22 ayar altın, gram fiyatı, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları evlere şenlik
Gram altın 1.555 TL olacak diyerek o tarihi açıkladı! 22 ayar altın, gram fiyatı, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları evlere şenlik... Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ve altın tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Ekonomi uzmanları arasında da bu konuda farklı değerlendirmeler yapılıyor. İslam Memiş, altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde düşüş eğilimi görülebileceğini ifade ederek piyasaları yakından takip ettiğini belirtti. Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki düşüşte dolar endeksinin rol oynayacağı öngörülüyor. Dolar endeksinde yaşanabilecek bir geri çekilme, doların değer kazanmasının ardından bir miktar geri çekilmesine neden olacak.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonrasında piyasaların durumunu değerlendirerek dolar kuruna ve gram altına ilişkin beklentilerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasaların tepkisi merak ediliyordu. Ancak İslam Memiş'e göre, piyasalarda keskin tepkiler veya büyük fiyat hareketleri görülmedi. Seçim sonrası piyasaları değerlendiren uzman, dolar kurunu ve gram altını değerlendirerek ortaya çıkan fırsatlara da dikkat çekti.
İslam Memiş, gram altın için de yeni bir fiyat tahmini yaptı. Serbest piyasada gram altının 1.379 TL ile 1.414 TL arasında bir fiyatlamaya sahip olduğunu belirten Memiş, seçimler öncesinde gram altının 1.516 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlattı. O dönemde 1.450 TL'nin üzerinden alım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, fiyatların sert bir şekilde düşeceğini öngörmüştü. Seçimlerin ardından gram altının 1.358 TL'ye kadar gerilediğini dile getiren Memiş, 1.350 TL ile 1.400 TL arasında alım yapılmasını önerdi.
Memiş, yaz aylarının gelmesiyle Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 1.450 TL'nin üzerinde olacağını tahmin ettiğini belirtti. Tahminine göre, gram altın fiyatının 1.500 TL ile 1.550 TL arasında seyredeceğini ifade etti.
İslam Memiş Yeni Fırsatları Açıkladı! Dolar Kuru Ve Gram Altında Fiyat Beklentileri!
Dolar kuruna ilişkin değerlendirmesinde İslam Memiş, "Fiziki piyasaya odaklanıyoruz. Dolar kurunu 20,43 - 20,77 aralığında gözlemliyoruz. Bu geri çekilme kalıcı olmayacak. Döviz borcu olanlar, bu geri çekilmeyi fırsat olarak değerlendirerek alım yapabilirler.