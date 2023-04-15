Nihat Hatipoğlu'ndan KADİR GECESİ DUASI! Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler...
Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi duası bu mübarek gecede ibadet etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Nisan 2023 günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi için araştırmalar hızlandı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun Kadir Gecesi duası...
Kadir Gecesi'nde okunacak dualar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu tarafından Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen dua ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte Kadir Gecesi'ne özel dualar...
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ DUASI
Hazreti Ayşe Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu duayı şöyle aktarmıştır.
Rasûlullah (sas)'e:
" 'Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?' diye sordum."
Rasûlullah'ın yanıtı:
"Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî"
KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi Hacet namazı kılınabilir. Kadir Gecesi Hacet namazının kılınışı da şöyledir:
1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur
2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi
3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi
4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.