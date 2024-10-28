New York Post açıkladı: Bu 3 şeyi mutfağınıza sokmayın! 32 farklı sağlık sorununa neden oluyor

Dr. Saurabh Sethi, birçok ülkede yasaklanmış ancak ABD'de hala kullanılan üç kritik gıda katkı maddesi hakkında tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Tartazin, BHA ve potasyum bromatın yaygın olarak işlenmiş gıdalarda bulunduğunu belirterek bu kimyasalların sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
California'da görev yapan Sethi'nin açıklamaları, gıda endüstrisinde kullanılan tehlikeli katkı maddelerine karşı duyarlılığı artırmayı hedefleyen yeni bir kampanyayla da örtüşüyor. Geçtiğimiz haftalarda Michigan'da, popüler kahvaltılık gevreklerin üreticisi Kellogg's'a karşı düzenlenen bir protestoda binlerce tüketici zararlı katkı maddelerinin kullanımının sonlandırılmasını talep etti.