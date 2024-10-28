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New York Post açıkladı: Bu 3 şeyi mutfağınıza sokmayın! 32 farklı sağlık sorununa neden oluyor

ABD'li uzman Dr. Saurabh Sethi, paketli gıda ve içeceklerde yaygın olarak kullanılan üç kimyasalın insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. New York Post'ta yer alan habere göre bu kimyasallar kanser, kalp hastalıkları, böbrek sorunları ve davranış bozuklukları gibi birçok kronik rahatsızlığın altında yatan sebepler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:35 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 13:35
New York Post açıkladı: Bu 3 şeyi mutfağınıza sokmayın! 32 farklı sağlık sorununa neden oluyor

Dr. Saurabh Sethi, birçok ülkede yasaklanmış ancak ABD'de hala kullanılan üç kritik gıda katkı maddesi hakkında tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Tartazin, BHA ve potasyum bromatın yaygın olarak işlenmiş gıdalarda bulunduğunu belirterek bu kimyasalların sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

New York Post açıkladı: Bu 3 şeyi mutfağınıza sokmayın! 32 farklı sağlık sorununa neden oluyor

California'da görev yapan Sethi'nin açıklamaları, gıda endüstrisinde kullanılan tehlikeli katkı maddelerine karşı duyarlılığı artırmayı hedefleyen yeni bir kampanyayla da örtüşüyor. Geçtiğimiz haftalarda Michigan'da, popüler kahvaltılık gevreklerin üreticisi Kellogg's'a karşı düzenlenen bir protestoda binlerce tüketici zararlı katkı maddelerinin kullanımının sonlandırılmasını talep etti.

New York Post açıkladı: Bu 3 şeyi mutfağınıza sokmayın! 32 farklı sağlık sorununa neden oluyor

UPF'ler Sağlığı Tehdit Ediyor: Kanserden Diyabete Kadar 32 Farklı Hastalıkla Bağlantılı

British Medical Journal (BMJ) tarafından yayınlanan bir çalışma, ultra işlenmiş gıdalar (UPF) tüketiminin birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını gösterdi.

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