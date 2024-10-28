New York Post açıkladı: Bu 3 şeyi mutfağınıza sokmayın! 32 farklı sağlık sorununa neden oluyor

Dr. Saurabh Sethi, birçok ülkede yasaklanmış ancak ABD'de hala kullanılan üç kritik gıda katkı maddesi hakkında tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Tartazin, BHA ve potasyum bromatın yaygın olarak işlenmiş gıdalarda bulunduğunu belirterek bu kimyasalların sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.