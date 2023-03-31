Nato kafa Nato mermer 3 burç! Onlara laf anlatmak o kadar zor ki... Asla yanından bile geçmek istemeyeceksiniz. Astrolojide kavgacı olarak tanımlanan bazı burçlar vardır. Kavgacı burçlar insanlar arasındaki kavgaların yoğun olduğu olarak tanımlanıyor. Bu burçlar mücadele, rekabet ve saldırganlık özellikleriyle tanınıyor. Özellikle 3 burç kavgacı olarak kabul ediliyor ve ilişkilerinde de zorluklar yaşıyor. Aşırı kavgacı doğaları, sorunları çözme sürecindeki iletişimi zorlaştırabiliyor. Ancak doğru yönetildiğinde bu burçların özellikleri bir ilişkiyi daha güçlü hale getirebiliyor.