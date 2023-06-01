NASA UFO varlığını resmen kabul etti! Gözler ABD'nin gizli üssü 51. Bölge'ye çevrildi! Uzaylılar gerçekten var mı? Tarihi değiştirecek sırlar...
NASA, kurulduğu yıldan itibaren ilk kez UFO'larla ilgili halka açık bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında UFO'ya dair görüntüleri yayımlayan yetkili isimler, uzaylıların varlığı ile ilgili net bir kanıt olmadığını ifade etti. Bu gelişmeler sonrası akıllara 51. bölge geldi. Dünyanın en merak ettiği ama asırlardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını günümüzde de koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok... Peki, uzaylılar gerçekten var mı? İşte merak edilenler...
NASA, 31 Mayıs tarihli ilk halka açık toplantısının ardından çeşitli açıklamalar yaptı ve dünya genelinde sık sık rastlanan fakat tam olarak anlaşılamayan cisim görüntülerini paylaştı.
Temmuzda yayımlanması planlanan kurulun raporunun ilk bulgularına ilişkin 4 saatlik brifinge Spergel başkanlık ederken, toplantıya Savunma Bakanlığı, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve NASA yetkililerinin yanı sıra birçok akademisyen konuşmacı olarak katıldı.
Dört saatten fazla süren toplantıda, NASA tarafından Haziran 2022'de araştırmalara başlayan ve gökyüzünde, su altında veya uzayda tanımlanamayan nesneleri veya olayları kapsayan yeni bir terim olan UAP'ler ile ilgili verileri inceleyen eski bir astronot olan Scott Kelly'nin liderliğindeki 16 kişilik özel ekip, "uçak veya doğal afet olmayan hava olayları" başlıklı araştırmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.