NASA UFO varlığını resmen kabul etti! Gözler ABD'nin gizli üssü 51. Bölge'ye çevrildi! Uzaylılar gerçekten var mı? Tarihi değiştirecek sırlar...

Dört saatten fazla süren toplantıda, NASA tarafından Haziran 2022'de araştırmalara başlayan ve gökyüzünde, su altında veya uzayda tanımlanamayan nesneleri veya olayları kapsayan yeni bir terim olan UAP'ler ile ilgili verileri inceleyen eski bir astronot olan Scott Kelly'nin liderliğindeki 16 kişilik özel ekip, "uçak veya doğal afet olmayan hava olayları" başlıklı araştırmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.