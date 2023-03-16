Naci Görür'den SON İKAZ! Tarih verdi! "9 şiddetinde deprem...." Tekirdağ, Bursa, İzmit, Balıkesir, Yalova, Tokat, Bingöl, Bitlis İL İL açıkladı!
Prof. Dr. Naci Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri açıklarken, olası Marmara depreminin şiddetinin 9 olabileceğini söyledi. İşte deprem riski olan iller ve Naci Görür'ün açıklamaları.
Naci Görür büyük İstanbul depremi hakkında son uyarısını yaptı. Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı verdiklerini ve özellikle kıyıda on kilometre içindeki alanlarda depremin oldukça şiddetli hissedileceğini belirtti. Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Tokat, Bingöl, Bitlis başta olmak üzere birçok il için tahminler yürüten Görür'ün açıklamaları merak edildi. İşte Naci Görür'ün Marmara Depremi uyarısı ve tüm detaylar...
Maraş ve Elazığ, Kayseri depremlerini öngören ve depremler öncesinde de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, deprem alarmı verilen bölgeleri açıkladı.
İRİLİ UFAKLI DEPREMLER GELİYOR
Görür, "İki büyük deprem nedeniyle Türkiye'nin büyük bir kısmının Anadolu'nun güney, güneybatıya doğru 7 metreye yakın savrulması, Anadolu levhasının içerisinde Doğu Anadolu Fay'ına yakın olan yerlerdeki levha içi faylarda da stres değişikliklerine neden olacağı için oradaki irili ufaklı fayların da dengesini bozdu. Dolayısıyla bunlar da kendilerine ulaşan stres ve değişime göre irili ufaklı depremler oluşturacaklardır" dedi.