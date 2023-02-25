Mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin? Sadece dahi seviyesinde IQ’su olanlar bardağı bulabiliyor!

Mutfaktaki boş kahve kupasını bulabilir misin sorusu bu bulmacada kullanıcılara yönlendirdi. Sadece dahi seviyesinde IQ'su olanlar bardağı bulabiliyor. Resimde pek çok bardak bulunuyor. Bu bardakların içerisinde bir tane bardak diğerlerinden farklı olarak duruyor. Sizlerden bu boş bardağı bulmanız isteniyor.