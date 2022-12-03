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Haberler Trend Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abimizden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abimizden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

Sosyal medyada narın nasıl kesilip soyulacağına ilişkin paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. Pazarcılık yapan bir kişinin narın nasıl kolayca soyulacağını gösterdiği video sosyel medyada gündeme oturdu. Pazarcının komik bir anlatım diliyle anlattığı nar soyma biçimi ise birçok kişinin ilgisini çekti. İşte dünyanın en pratik nar soyma şekli...

takvim.com.tr
03.12.2022 20:37 - Son Güncelleme: 03.12.2022 20:44
Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abiden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

Nar kesmenin zahmetinden herkesi kurtaracak bir yöntem. Sosyal medyada pazarcı bir kişi tarafından paylaşılan nar kesme videosu oldukça ilgi çekti. nar soyma videosu büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abiden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

Hem eğlenceli üslubuyla hem de samimiyetliyle izleyenleri güldüren kişi nar soymanın pratik yolunu göstererek birçok kişiye ilham oldu.

Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abiden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

Nar somakta zorlananlar paylaşılan videoya yorumlar yağdırarak "Sonunda en kolay yöntemi bulduk." , " Bu abiyle tanışmak isterdim" gibi yorumlarda bulundu.

Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abiden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

NAR NASIL SOYULUR?

Bol vitamini olan nar soymak için belli başlı yöntemler kullanılabilir. Özellikle içerisindeki çok sayıda nar tanesinin çıkarılması zor olabiliyor. Nar tanelerini ezmeden kolay bir şekilde narı soymak için belli başlı yöntemler kullanılmalıdır. Nar düz bir zemine konulduktan sonra tahta kaşık vurularak narın soyulması çok uygulanan ve rahat bir yöntemdir. Narın kabuklu kısmından vurularak nar tanelerinin de kolay bir şekilde düşürülmesi sağlanabilir.

Milyonların izlediği video gülme krizine soktu! Pazarcı abiden ibretlik nar soyma şovu! Meğer nar yemenin en pratik yolu buymuş..

AYIKLANMIŞ NAR KAÇ GÜN SAKLANIR?

Narı buzdolabında 1 hafta, buzlukta ise bütün bir halde 1 yıla kadar muhafaza edebilirsiniz. Daha önce söylediğimiz gibi nar tanelerini ayıklayarak saklamak isterseniz, buzlukta 2-3 ay aydan fazla tutmamanız gerekir. Eğer narı buzdolabında veya kilerde saklayacaksanız, kalın kabuklu olanları tercih edebilirsiniz.

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