Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Türkiye, küresel ısınmanın radarında olan ülkeler arasında yer alması nedeniyle uzmanlar tarafından "ilginç hava olayları yaşayacaksınız" şeklinde bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Bu uyarı sonucunda Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, geçmişe göre hava durumu ve hava olaylarına daha fazla önem vermeye başladı.