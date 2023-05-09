Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...
Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerine yönelik toz taşınımı uyarısında bulundu. Afrika üzerinden gelecek olan toz bulutlarının çarşamba akşamından itibaren Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi. Bu tür doğal olayların etkilerinden korunmak için bazı önlemler alınmalıdır. Özellikle toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süreli aktivitelerden kaçınılmalı, mümkünse kapalı mekanlarda kalınmalı ve maske kullanılmalıdır.
09.05.2023 11:53 - Son Güncelleme: 09.05.2023 11:53
Türkiye, küresel ısınmanın radarında olan ülkeler arasında yer alması nedeniyle uzmanlar tarafından "ilginç hava olayları yaşayacaksınız" şeklinde bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Bu uyarı sonucunda Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, geçmişe göre hava durumu ve hava olaylarına daha fazla önem vermeye başladı.