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Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Meteorolojik kaynaklar, Türkiye'nin Marmara bölgesinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerine yönelik toz taşınımı uyarısında bulundu. Afrika üzerinden gelecek olan toz bulutlarının çarşamba akşamından itibaren Türkiye'ye giriş yapacağı belirtildi. Bu tür doğal olayların etkilerinden korunmak için bazı önlemler alınmalıdır. Özellikle toz bulutlarının yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süreli aktivitelerden kaçınılmalı, mümkünse kapalı mekanlarda kalınmalı ve maske kullanılmalıdır.

takvim.com.tr
09.05.2023 11:53 - Son Güncelleme: 09.05.2023 11:53
Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Türkiye, küresel ısınmanın radarında olan ülkeler arasında yer alması nedeniyle uzmanlar tarafından "ilginç hava olayları yaşayacaksınız" şeklinde bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Bu uyarı sonucunda Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, geçmişe göre hava durumu ve hava olaylarına daha fazla önem vermeye başladı.

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Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Afrika Toz Bulutları Uyarısı

Son olarak, Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara bölgesindeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerimize önemli bir uyarı yapıldı.

Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Söz konusu uyarıda, çarşamba günü Türkiye'ye giriş yapması beklenen Afrika toz bulutlarının 1-2 gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Toz Bulutlarının Etkileri

Afrika toz bulutlarının giriş yapmasıyla birlikte İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerimizde hava kalitesinde belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Milyonlara büyük uyarı! Gece ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Bu durumun solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler için olumsuz etkileri olabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, toz bulutlarının gökyüzündeki görüş mesafesini azaltabileceği ve hava trafiğinde aksamalara yol açabileceği konusunda da dikkatli olunması gerekiyor.

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