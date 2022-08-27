Milli Emlak’tan 32 bin TL’ye 62 bin m2 arazi! Tarım, hayvancılık, bahçecilik hayali kurana müjde! 25-35-50 bin TL’ye 5-10-15 yıllık kiralık arsa!

Milli Emlak tarafından ilana koyulan kiralık arazi fırsatları büyük ilgi görüyor. 32 bin liraya 62 bin dönüm arazi kiralayarak bahçecilik, tarım ve hayvancılık hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte konu hakkında merak edilenler...