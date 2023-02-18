Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Başlıyoruz’ diyerek tarihi açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise... MEB’den kritik okul kararı, belli oldu!

Bakan Özer daha önce "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." demişti. Ancak yanlış anlaşılma nedeniyle yeni bir açıklamada bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

''Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de. Sadece hasarlı binaların değil, tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. Çocuklarımızı ne olursa olsun değil, en güvenli şekilde eğitime başlatacağız."