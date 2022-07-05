Mevduat faizlerinde deprem! 6 bankadan atak! 30 bin TL birikimi olana en yüksek 32 günlük mevduat faizi getirisi değişti!

ING Bank e - Turuncu Hesap Mevduat Getirisi

ING Bank %21'e varan hoş geldin faizi ile en avantajlı mevduat getirisini yayınlayan bankalar arasında öne çıkmayı başarıyor. Hem de günlük bankacılık işlemlerinin de vadesi bozulmadan yapılmasına imkân gerçekleştiren ING Bank, 30.000 TL birikim amacıyla 32 günlük 524 TL faiz getirisi sağlamaktadır.