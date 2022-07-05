Mevduat faizlerinde deprem! 6 bankadan atak! 30 bin TL birikimi olana en yüksek 32 günlük mevduat faizi getirisi değişti!
Kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşlar en düşük miktarda TL birikimleri bağlamında bile cazip kazançlar elde etmeye başladı. Öte yandan daha yüksek hoş geldin faiz oranlarının gördüğünüz ve 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise yüksek oranlar büyük ilgi görüyor. 30.000 TL birikimini en yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı üzerinden değerlendirmek isteyenler, %22'lere varan avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor. Bankaların yüksek faiz oranları ile duyurdukları vadeli mevduat hesaplarında ilaveten günlük bankacılık işlemleri de ilavetenlıklı biçimde yapılmaya devam ediyor.
05.07.2022 12:08 - Son Güncelleme: 05.07.2022 12:08
Bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları birikimlerini değerlendirmek isteyenlere birbirinden avantajlı teklifler sunuyor. En düşük yatırım limitlerinde bile yüksek faiz getirisi elde etmek isteyenlere özel faiz oranları vatandaşları memnun etmeye devam ediyor. Bankada paraları durduğu müddetçe oturdukları yerden birikimlerini katlamak isteyenlerin söz hususu hesaplara yöneldikleri görülmeye başladı.
ING Bank e - Turuncu Hesap Mevduat Getirisi
ING Bank %21'e varan hoş geldin faizi ile en avantajlı mevduat getirisini yayınlayan bankalar arasında öne çıkmayı başarıyor. Hem de günlük bankacılık işlemlerinin de vadesi bozulmadan yapılmasına imkân gerçekleştiren ING Bank, 30.000 TL birikim amacıyla 32 günlük 524 TL faiz getirisi sağlamaktadır.