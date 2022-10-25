Metro seferleri durdu! Elektrik kabloları yandı! Whatsapp çöktü! İşte bunlar hep GÜNEŞ TUTULMASI! Daha başımıza neler gelecek? Tüm dünya alarmda...

25 EKİM GÜNÜ DEPREM OLUR MU?

25 Ekim günü deprem olacağı iddialarının tamamen asılsız olduğu açıklandı. Prof. Dr. Naci görür'ün açıklamaları sonrası vatandaşlar büyük endişelere neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar ise bu tarz bir doğa olayının en fazla 3 büyüklüğünde depreme sebep olacağını açıkladı.