Metro seferleri durdu! Elektrik kabloları yandı! Whatsapp çöktü! İşte bunlar hep GÜNEŞ TUTULMASI! Daha başımıza neler gelecek? Tüm dünya alarmda...
Güneş Tutulması bugün saat 13.47'de gerçekleşecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan tutulmanın etkileri görülmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren tüm dünyada teknolojik ve sistemsel arızalar meydana geliyor. Son olarak Whatsapp'ın çökmesi tüm dünyayı şoke etti. İstanbul'da ise metro seferlerinin iptal edilmesi ve elektrik kablolarında çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. Bunların hepsinin güneş tutulmasının etkilerinden kaynaklı olup olmadığı merak ediliyor. Birçok kişi daha öğlen olmadan başına gelenlerin ardından gün boyunca neler yaşanacağını araştırmaya başladı! İşte tüm detaylar...
25 Ekim güneş tutulmasıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde birçok sistemde arıza meydana geldi. İşte güneş tutulmasıyla birlikte bugün başımıza geleler ve gün boyunca yaşanacak etkiler...
🔴 WHATSAPP ÇÖKTÜ
Anlık iletişim platformu WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Tüm dünyada yaşanan sorun sebebiyle konuyla ilgili açıklama yaıldı.
Meta'dan yapılan resmi açıklamada "Durumun farkındayız, sorunu çözmeye çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.
25 EKİM GÜNÜ DEPREM OLUR MU?
25 Ekim günü deprem olacağı iddialarının tamamen asılsız olduğu açıklandı. Prof. Dr. Naci görür'ün açıklamaları sonrası vatandaşlar büyük endişelere neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar ise bu tarz bir doğa olayının en fazla 3 büyüklüğünde depreme sebep olacağını açıkladı.