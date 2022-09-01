Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sel geliyor! O saatlerde balkona bile çıkmayın! 2 Eylül il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Eylül yarın itibariyle sel uyarısı yapıldı. Bu endenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yarın hava nasıl olacak? 2 Eylül hava durumu nasıl? Yarın yağış var mı? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yarından itibaren sel oıluşabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
MGM tarafından yapılan uyarıda "02.09.2022 Cuma günü Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel doluş yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.