Meteoroloji 10'dan fazla il saydı! Kar gitti diyenler yanıldı atkı, bere, eldiven ne varsa geri çıkartın! Yarın değil bu gece, dengeler değişecek!
Kar gitti diyenler yanıldı atkı, bere, eldiven ne varsa geri çıkartın! Meteoroloji 10'dan fazla ili tek tek açıkladı. Kara kış kapıyı tekrar çalıyor. Türkiye genelinde havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Vatandaşlar da güncel hava durumunu merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni uyarılarda bulundu. Peki havalar ısınacak mı? Hangi illerde kar, yağmur, sis, çığ, pus olabilir? İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu.
15.02.2023 09:01 - Son Güncelleme: 15.02.2023 09:01
Havalar bir gün yağmurlu, bir gün karlı, bir gün de güneşli derken vatandaşlar sık sık güncel hava durumu raporunu araştırmaya başladı. Son günlerde ''Bugün hava nasıl, kar bitti mi?' sorusu sürekli olarak internet arama motorlarında sorgulanıyor. Özellikle İstanbul'da bu hafta güneş hakimdi. Hal böyle olunca İstanbullular MGM'nin hava durumunu yakından takip ediyordu. Gözler bu kez 5 günlük hava durumu raporuna çevrildi. Peki kar bitti mi? Havalar nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı. Sis, pus ve çığ uyarısı geldi. İşte 15-16-17-18-19 Şubat güncel 81 il hava durumu...