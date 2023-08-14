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Memur olmak isteyene kapı açıldı! En az 22 bin TL maaşla Eylül'de işe başlayın! KPSS'siz, lise, önlisans, lisans kamuya memur alımı ilanları

Kamu kurumları, bünyelerine güvenlik, temizlik, büro personeli, sağlık personeli ve işçi kadrolarında istihdam etmek üzere lise mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Alım süreci kapsamında, farklı niteliklere sahip pozisyonlara yönelik ilanlar açıldı. Adaylar, ilgili ilanlara başvurularını ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. İlanlara başvuruda bulunacak adaylardan, lise, ön lisans ve lisans mezuniyet şartı aranacak. İşte kamu memur alımı iş ilanları...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:54 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 08:54
Memur olmak isteyene kapı açıldı! En az 22 bin TL maaşla Eylül’de işe başlayın! KPSS’siz, lise, önlisans, lisans kamuya memur alımı ilanları 1

Başvurular, adayların ilgili kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirebileceği elektronik bir platform aracılığıyla kabul edilecek. Adaylar, başvuru yapacakları pozisyonun gerektirdiği eğitim seviyesine dikkat etmelidirler. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar, ilgili ilanları inceleyerek başvuru şartlarını karşılamaları durumunda başvurularını tamamlayabilecekler.

Memur olmak isteyene kapı açıldı! En az 22 bin TL maaşla Eylül’de işe başlayın! KPSS’siz, lise, önlisans, lisans kamuya memur alımı ilanları 2

KAMUYA MEMUR ALIMI KADROLARI

Büro personeli

Veteriner hekim

Temizlik görevlisi

Memur olmak isteyene kapı açıldı! En az 22 bin TL maaşla Eylül’de işe başlayın! KPSS’siz, lise, önlisans, lisans kamuya memur alımı ilanları 3

Şoför

Aşçı

Destek Personeli

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