Memur olmak isteyene kapı açıldı! En az 22 bin TL maaşla Eylül'de işe başlayın! KPSS'siz, lise, önlisans, lisans kamuya memur alımı ilanları

Kamu kurumları, bünyelerine güvenlik, temizlik, büro personeli, sağlık personeli ve işçi kadrolarında istihdam etmek üzere lise mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı gerçekleştirecek. Alım süreci kapsamında, farklı niteliklere sahip pozisyonlara yönelik ilanlar açıldı. Adaylar, ilgili ilanlara başvurularını ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. İlanlara başvuruda bulunacak adaylardan, lise, ön lisans ve lisans mezuniyet şartı aranacak. İşte kamu memur alımı iş ilanları...