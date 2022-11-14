Meğer ince kaşlılar... Kaş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kaşa sahip olanlar zengin olmak için doğmuş!
Kaş şeklinizi seçin ve aslında nasıl biri olduğunuzu öğrenin.... Yoksa İnce Kaşlar mı? Yoksa Düz kaşlar mı? Ya da kavisli kaşlar? Bu kaş şekli kişilik testinde, kaşlarınızın kişiliğiniz hakkında ne söylediğini size anlatıyoruz. İşte kaş şeklinize göre kişiliğiniz...
Bugün, kaş şeklinin bir kişinin kişiliğini nasıl gösterdiğine dair büyüleyici psikolojik gerçekleri ortaya çıkaracağız. Birkaç çalışma kaşlar ve kişilik arasındaki bağlantıyı araştırdı. Size birkaç soru soralım: Kaşlarınız kalın mı? Yoksa İnce Kaşlar mı? Yoksa Düz kaşlar mı? Ya da kavisli kaşlar? Bu kaş şekli kişilik testinde, kaşlarınızın kişiliğiniz hakkında ne söylediğini size anlatıyoruz. İşte kaş şeklinize göre kişiliğiniz...
KALIN KAŞLARINIZ
Kişilik özellikleriniz özgür ruhlu olduğunuzu gösterir. Her şeyin olduğu gibi güzelliği bulursun. Her şeyi doğal yollarıyla takdir edersiniz. İnsanların sizi nasıl algıladığı konusunda fazla endişelenmiyorsunuz. Hayatınızı dolu dolu yaşamak en büyük endişeniz. Hayatınızı ideallerinize ve düşüncelerinize göre yaşıyorsunuz. Olaylara yaklaşımında titizsin, bir şeye takılıp kalmıyorsun. Aynı zamanda kararlı ve kendinize çok güveniyorsunuz. Aynı zamanda mantıklı bir insansın. Duygulara dayalı kararlar almıyorsunuz. İleri görüşlü, iddialı bir insansınız. Bir planın olmaması sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoymaz. Bununla birlikte, işler istediğiniz gibi gitmezse veya çok fazla duygu gösterimini ortadan kaldırırsa sinirlenirsiniz.
İNCE KAŞLAR
Kişilik özellikleriniz genellikle içten içe özgüven eksikliğiniz olduğunu ortaya çıkarır. Kendinden eminmiş gibi davranarak büyümüş olabilirsin. Ayrıca karar vermede de zorlanıyorsunuz. Bir sonuca varmak için başkalarından yardım istersiniz. Kalın kaşlı insanlara kıyasla cesaretten yoksunsun. Belirli bir durumun nasıl gelişebileceğini anlamak için gelecekte çok ileriye bakabilirsiniz. Bu, fazla düşünmeye yol açar ve sizi çok strese sokar. Başkaları tarafından bir şeyler yapmaya kolayca ikna olabilirsiniz. Mütevazı ve çekingen olabilirsiniz. Kendiniz hakkında iyi hissetmek için dışarıdan onay arıyorsunuz. Hassas bir şekilde ele alınmanız gerekir.
KAVİSLİ KAŞLAR
Kişilik özellikleriniz hırslı, sabırsız ve liderlik özelliklerine sahip olduğunuzu ortaya koyuyor. Sen de dramatik olabilirsin. Gerek sözlerin gerekse giyiminle büyük açıklamalar yapmayı seviyorsun. Farkedilmekten ama ulaşılmaz olmaktan hoşlanıyorsunuz. İlgi odağı olmaktan keyif alırsınız. Eğlenceli bir kişiliğe sahipsiniz. Ayrıca, genellikle insanların size akın etmesini sağlayan, konuşacak büyüleyici şeyler de olur. İnsanlar sizi ilk izlenimde yüksek kafalı ve anlaşılması zor biri olarak algılayabilir. Ayrıca son derece korunaklı ve hassas olabilirsiniz. Birinin hayatınıza veya kalbinize girmesine izin vermek için çok fazla alana ve zamana ihtiyacınız var. Oldukça reaktif ve duygusal olabilirsiniz. Biriyle rahat olduğunuzda, düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmede güçlü bir şekilde çağrışım yapabilirsiniz. Düz kaşlı insanlar sizi fazla duygusal bulabilir.
DÜZ KAŞLAR
Kişilik özellikleriniz son derece mantıklı bir insan olduğunuzu ortaya koymaktadır. Duygusal olmaktansa mantıklı olmayı tercih ediyorsun. Sırf kalbiniz istiyor diye herhangi bir şeye atlamadan önce dikkatlice düşüneceksiniz. Duygulardan çok gerçeklere ve rakamlara bakan entelektüel bir insansınız. Kişisel ve profesyonel yaşamınızı ayrı tutma konusunda son derece verimli olduğunuz için, rasyonel yaklaşımınız nedeniyle mesleki çabalarınızda başarılı olursunuz. İlişkilerde nadiren duygusal bir türbülansınız olur. Sizin kadar duygusal kararlı birisini tercih edersiniz. Dürtüsel kararlar almak senin tarzın değil. İnatçı, becerikli, erkeksi cesaret ve açık sözlü olabilirsiniz. Sözlerinizi fazla uzatmadan her şeyi olduğu gibi söyleyeceksiniz.
5. TİP KAŞLARINIZ VARSA,
Dünyanın sizi nasıl algıladığıyla pek ilgilenmediğinizi ortaya koyuyor. Bireyselliğinizi sonuna kadar benimsiyorsunuz. Eşsiz bir kaş şekliniz var. Sen birlikte olmak için büyüleyici bir insansın. Canlı bir hayal gücünüz ve yaratıcı zihniniz var. Sanat dallarıyla ilgili olmayabilirsiniz, ancak her zaman kendinizi ifade etmek için yer açarsınız. Zihninizin özgür ve vahşi çalışmasına izin veren aktivitelere dalarak ve hayal kurarak çok zaman harcayabilirsiniz. Sen fantastik şeylerin sevgilisisin. İyi kalpli bir insansın ama bazen bazı durumlarda affetmeyi zor buluyorsun. Kendinizi bazen kendinizi huzursuz hissetmenize neden olabilecek analizler ve planlar yaparken bulabilirsiniz. Bununla birlikte, hoşunuza gitmeyen şeylere kolayca kırılabilir veya sinirlenebilirsiniz.