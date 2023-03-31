Matruşka gibi çözülecek IQ testi! Hazırsanız süre başladı! Domates tarlasındaki 3 çileğin yerini sadece üstün zekalılar çözüyor!
Macar illüzyon ustası Gergely Dudas'ın hazırladığı test kısa sürede viral oldu. Bugünkü optik illüzyon domateslerin yoğunlukla yer aldığı bir görsel olarak paylaşıldı. Burada diğer meyvelerden farklı olan 3 çileği bulmanız gerekiyor. Ancak resimde domates ve çilekler birbirine o kadar benziyor ki bu yüzden zorluk seviyesi oldukça yüksek. Eğer kendinize güveniyorsanız hemen aramaya başlayabilirsiniz. Sadece domateslerin içindeki 3 çileği bulan kişiler başarıya ulaşıyor.
31.03.2023 10:35 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:35
Matruşka gibi çözülecek IQ testi geldi. Hazırsanız süre başladı. Domates tarlasındaki 3 çileğin yerini sadece üstün zekalılar çözüyor. Bugün sizleri aklınızı zorlayacak bir görselle karşılıyoruz. Görsel testler son dönemde bayağı popüler hale geldi ve çoğu insan becerilerini test eden bu oyunları merakla bekliyor.