Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa, Terazi, Yay, İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak yeni ayda bunlara dikkat edin...
Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor. 7 Mart tarihinde gerçekleşecek dolunay için araştırmalar hızlandı. Peki, Başak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte yeni ay 2023 ve dolunayın burçlara etkileri...
23.02.2023 23:15 - Son Güncelleme: 23.02.2023 23:18
Başak burcundaki Dolunay döneminde Ay, aile ilişkileri ve mülkiyet konularını temsil eder. Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor . Aynı zamanda astrolojik yeni yılın başlangıcını müjdeleyen Mart Ekinoksunu da getiriyor.
Ne kadar kendimizi ortaya koyabilir ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek bu Dolunay ile o kadar uyum içinde hareket edeceğiz. Dağınıklığı ortadan kaldırma, alanlarımızı düzenleme ve onları dönüştüğümüz kişinin daha güçlü bir yansıması haline getirme arzusu da hissedebiliriz. Yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi besleyen güvenli bir alan yaratmak, bu Dolunay enerjisini kullanmanın güçlü bir yoludur.