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Haberler Trend Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa, Terazi, Yay, İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak yeni ayda bunlara dikkat edin...

Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa, Terazi, Yay, İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak yeni ayda bunlara dikkat edin...

Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor. 7 Mart tarihinde gerçekleşecek dolunay için araştırmalar hızlandı. Peki, Başak dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte yeni ay 2023 ve dolunayın burçlara etkileri...

takvim.com.tr
23.02.2023 23:15 - Son Güncelleme: 23.02.2023 23:18
Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa,Terazi, Yay, İkizler yeni ayda bunlara dikkat edin...

Başak burcundaki Dolunay döneminde Ay, aile ilişkileri ve mülkiyet konularını temsil eder. Mart 2023, Satürn'ün Balık burcuna ve Plüton'un Kova burcuna geçişi de dahil olmak üzere yılın en büyük ve en önemli kozmik olaylarından bazılarını sunuyor . Aynı zamanda astrolojik yeni yılın başlangıcını müjdeleyen Mart Ekinoksunu da getiriyor.

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Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa,Terazi, Yay, İkizler yeni ayda bunlara dikkat edin...

KAPILAR AÇILIYOR

Mart ayında ortaya çıkan bu büyük anıtsal değişimlerin tümü, ruh yolculuğumuzun yeni bir evriminin yolunu açıyor. Bizi bir sonraki seviyeye yükseltiyorlar, yeni kapılar açıyor, eskileri kapatıyorlar ve bizi yeni varoluş hallerine kaydırıyorlar.

Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa,Terazi, Yay, İkizler yeni ayda bunlara dikkat edin...

Mart bir güç ayıdır ve bu kadar çok şey olurken kendimizi dağınık ve biraz bitkin hissedebiliriz, ancak hepimiz bir şekilde ileriye doğru itiliyoruz.

Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa,Terazi, Yay, İkizler yeni ayda bunlara dikkat edin...

7-8 MART: BAŞAK DOLUNAYI

Başak Dolunayı, inanılmaz derecede yoğun enerjik bir ayın başında gelir ve bize ihtiyaç duyulan ilaçtan bir doz verir. Şu anda bizim için en faydalı olacak iksiri aramamıza rehberlik eden iyileştirici bir titreşim taşır. Bu, kişisel bakımın en önemli olduğu bir zamandır.

Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa,Terazi, Yay, İkizler yeni ayda bunlara dikkat edin...

Ne kadar kendimizi ortaya koyabilir ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek bu Dolunay ile o kadar uyum içinde hareket edeceğiz. Dağınıklığı ortadan kaldırma, alanlarımızı düzenleme ve onları dönüştüğümüz kişinin daha güçlü bir yansıması haline getirme arzusu da hissedebiliriz. Yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi besleyen güvenli bir alan yaratmak, bu Dolunay enerjisini kullanmanın güçlü bir yoludur.

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