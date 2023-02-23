Mart dolunayı kapıda! Dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler? Boğa, Terazi, Yay, İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak yeni ayda bunlara dikkat edin...

Ne kadar kendimizi ortaya koyabilir ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek bu Dolunay ile o kadar uyum içinde hareket edeceğiz. Dağınıklığı ortadan kaldırma, alanlarımızı düzenleme ve onları dönüştüğümüz kişinin daha güçlü bir yansıması haline getirme arzusu da hissedebiliriz. Yaratıcılığınızı ve üretkenliğinizi besleyen güvenli bir alan yaratmak, bu Dolunay enerjisini kullanmanın güçlü bir yoludur.