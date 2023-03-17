Mart bir geldi pir geldi! Kapıdan baktırıyor... 3 günlük tabloya dikkat edin! Yağışlar tam bitti derken...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonuna ilişkin vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son açıklamalara göre, hafta sonu ülkemizin tüm bölgelerinde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için sağanak yağış uyarısı geldi. Sarı ve turuncu kod verildi, il il çok kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Mart bir geldi pir geldi. Kapıdan baktırıyor... 3 günlük tabloya dikkat! Yağışlar tam bitti derken tekrar başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan güncel uyarılara göre hafta sonu yağış görülecek iller belli oldu. Meteoroloji özellikle hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu.
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT!
Hafta sonu ülkemizin tüm bölgelerinde yağış görülecek. Öte yandan pazartesi günü de yağışlar sürecek ve salı günü parçalı bulutlu hava görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.