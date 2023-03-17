Mart bir geldi pir geldi! Kapıdan baktırıyor... 3 günlük tabloya dikkat edin! Yağışlar tam bitti derken...

Mart bir geldi pir geldi. Kapıdan baktırıyor... 3 günlük tabloya dikkat! Yağışlar tam bitti derken tekrar başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Yapılan güncel uyarılara göre hafta sonu yağış görülecek iller belli oldu. Meteoroloji özellikle hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu.