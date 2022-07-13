Maaşlar 2.000 dolar ile 6.000 bin dolar arasında değişiyor! Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Slovenya yurt dışı iş ilanları!
Günümüzde yurt dışında çalışmak isteyen çoğu vatandaş bulunuyor. Bu kişiler farklı değişik ülkelere yöneliyor. Yurt dışındaki firmaların bir çoğu açıklarını kapamak amacıyla Türkiye'den eleman alımını tercih ediyor. Türkiye'den vatan dışına çalışmak amacıyla gidenlerin sayısında son senelerde ciddi yükselişler gerçekleşmiş haldedir. Peki, yurt dışında çalışmayı istiyorsanız hangi mesleklere sahip olmak avantajlı olacaktır?
13.07.2022 15:31 - Son Güncelleme: 13.07.2022 15:31