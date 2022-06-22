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Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Türkiye İş Bankası tarafından tüm SGK emeklilerine nakit ödemeler devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanarak emekli vatandaşların rahat bir nefes almaları sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, emekli maaşını taşıma işlemleri için bankalardan destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar söz konusu ödemeleri alabilmek için başvuru işlemlerinin ilgili kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

takvim.com.tr
22.06.2022 07:59 - Son Güncelleme: 22.06.2022 07:59
Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

Emeklilerin cebini rahatlatacak çözüm önerileri bankalardan gelmeye devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit ödemeleri ile Türkiye İş Bankası emekliye maaş zammı öncesinde destek çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında İş Bankası emekli maaş ödemelerinde nakit promosyon desteği verecek. Bu kapsamda yer alan tüm emeklilere 2.500 TL nakit ödenecek!

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Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

İş Bankası Emekli Promosyon Oranları

Türkiye İş Bankası emeklilere tam 2.500 TL'ye varan promosyon desteği veriyor. Buna ek olarak Maximum Kart'lara aidatsız kullanma fırsatı da sunmaktadır.

Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

SGK emeklileri, emeklik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmanın ötesinde, herhangi bir geri ödeme koşu olmadan 2.500 TL nakit promosyon ödemesi almaları da sağlanacak.

Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

2020 – 2023 dönemi için promosyon tutarı, ilgili kişilerin 1 aya denk gelen emekli maş tutarına göre hesaplanmaktadır. 3 yıllığına peşin olarak verilen promosyon oranları ise kısaca şöyle:

  • 1.500 TL'nin altında – 2.250 TL
  • 1.500 T – 2.500 TL arasında – 2.375 TL
  • 2.500 TL ve üzerinde – 2.500 TL

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