Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi

Emeklilerin cebini rahatlatacak çözüm önerileri bankalardan gelmeye devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit ödemeleri ile Türkiye İş Bankası emekliye maaş zammı öncesinde destek çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında İş Bankası emekli maaş ödemelerinde nakit promosyon desteği verecek. Bu kapsamda yer alan tüm emeklilere 2.500 TL nakit ödenecek!