Maaşa ek 2.500 TL nakit ödemesi! Haziran ayı sonunda bitiyor! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi
SSK, Bağ kur ve emekli sandığı emeklilerine son dakika haberi: Türkiye İş Bankası tarafından tüm SGK emeklilerine nakit ödemeler devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanarak emekli vatandaşların rahat bir nefes almaları sağlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, emekli maaşını taşıma işlemleri için bankalardan destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Haziran ayı sonuna kadar söz konusu ödemeleri alabilmek için başvuru işlemlerinin ilgili kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Emeklilerin cebini rahatlatacak çözüm önerileri bankalardan gelmeye devam ediyor. 2.500 TL'ye varan nakit ödemeleri ile Türkiye İş Bankası emekliye maaş zammı öncesinde destek çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında İş Bankası emekli maaş ödemelerinde nakit promosyon desteği verecek. Bu kapsamda yer alan tüm emeklilere 2.500 TL nakit ödenecek!
İş Bankası Emekli Promosyon Oranları
Türkiye İş Bankası emeklilere tam 2.500 TL'ye varan promosyon desteği veriyor. Buna ek olarak Maximum Kart'lara aidatsız kullanma fırsatı da sunmaktadır.
SGK emeklileri, emeklik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmanın ötesinde, herhangi bir geri ödeme koşu olmadan 2.500 TL nakit promosyon ödemesi almaları da sağlanacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında söz konusu ödemeler gerçekleştirilmektedir.