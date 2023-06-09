Liste güncellendi! 386 bin TL’ye sıfır Seat Arona! Haziran 2023 ÖTV MUAFİYETLİ otomobil fiyatları! Opel, Fiat, Volkswagen...

Sıfır engelli araç fiyatları 2023 yılı ocak ayı itibariyle güncellendi. Engelli vatandaşlara çok daha uyguna sunulan ÖTV muafiyetli otomobil fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Neredeyse yarı yarıya düşen fiyatlar için haziran ayı listesi geldi. İşte ÖTV indirimli sıfır otomobil fiyatları...