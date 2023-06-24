Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS okul puanları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bir milyonu aşkın öğrencinin katılımının ardından sona erdi. 23 Haziran 2023 itibariyle erişime açılan sonuçların ardından öğrenciler 2023 LGS tercih kılavuzu için araştırmalara başladı. 10 tercih hakkı bulunan öğrenciler tercih zamanı ve dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyor. İşte 2023 MEB LGS tercih kılavuzu...