Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS okul puanları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklanmış durumdadır. Tercihler, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatlarında önemli bir rol oynayacak ve doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. İşte 2023 LGS tercihlerinde dikkat etmeniz gerekenler...
24.06.2023 10:48 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:48
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bir milyonu aşkın öğrencinin katılımının ardından sona erdi. 23 Haziran 2023 itibariyle erişime açılan sonuçların ardından öğrenciler 2023 LGS tercih kılavuzu için araştırmalara başladı. 10 tercih hakkı bulunan öğrenciler tercih zamanı ve dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyor. İşte 2023 MEB LGS tercih kılavuzu...
4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavının sonuçları 23 Haziran'da ilan edildi. Sonuç açıklaması ardından gözler tercih sürecine çevrildi.
LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.