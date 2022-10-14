Lezzetiyle Mehmet şef bile kaşık atacak! Bu sütlaç tarifi püf noktalarıyla, kıvamıyla tadına bakanları büyüleyecek.. Kaynananızı çatlatacak sütlaç tarifi!

Öncelikle pirinci su ile haşlayın ve suyu bittikten sonra üzerine 1 litre yani 5 su bardağı kadar süt ilave edin, kaynatın. Bu aşamada sübyeyi bir kasede çırpın. İyice çırpılmasına özen gösterin. Kaynamış olan sütün üzerine önce sübyeyi ilave edin. Daha sonra kıvamını beğendiyseniz, şekeri ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp güveçlere bölüştürün. Son olarak fırın tepsisine dizmiş olduğunuz güveçlerin altına soğuk suyu, bir parmak kadar doldurup fırının en üst rafına koyun. Sadece üst ayar açık olacak şekilde 250 derecede üzerini kızartın ve fırından alın.