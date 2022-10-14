Lezzetiyle Mehmet şef bile kaşık atacak! Bu sütlaç tarifi püf noktalarıyla, kıvamıyla tadına bakanları büyüleyecek.. Kaynananızı çatlatacak sütlaç tarifi!
Sütlaç için verdiğimiz püf noktalar sayesinde Mehmet Şef bile kaşık atacak! Kıvamıyla lezzetiyle baş döndürecek sütlaç tarifini sizler için derledik.
Sütlü tatlıların en sevileni Türkiye'De sofralarda sık sık yer alan sütlaç oldukça kolay hazırlanan tatlılar arasında yer alıyor. Fakat ufak püf noktalarına dikkat ederek kaynananızı bile sütlacınıza hayran bırakabilirsiniz. Kıvamıyla, priinciyle mükemmel bir oran yakalatacak sütlaç tarifini sizler için hazırladık. İşte sütlaç püf noktaları ve tüm detaylar....
Öncelikle pirinci su ile haşlayın ve suyu bittikten sonra üzerine 1 litre yani 5 su bardağı kadar süt ilave edin, kaynatın. Bu aşamada sübyeyi bir kasede çırpın. İyice çırpılmasına özen gösterin. Kaynamış olan sütün üzerine önce sübyeyi ilave edin. Daha sonra kıvamını beğendiyseniz, şekeri ekleyin. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alıp güveçlere bölüştürün. Son olarak fırın tepsisine dizmiş olduğunuz güveçlerin altına soğuk suyu, bir parmak kadar doldurup fırının en üst rafına koyun. Sadece üst ayar açık olacak şekilde 250 derecede üzerini kızartın ve fırından alın.
FIRINDA SÜTLACIN ÜSTÜ KIZARMASI İÇİN NE YAPMALI
Fırın sütlacın en önemli püf noktası, güveç kaplara sütlacı aldıktan sonra, taşırmadan üstünü kızartmaktır. Bunun için birkaç püf noktası vardır ve bunlara dikkat etmek gerekir.
Öncelikle fırının sadece üst kısmı açılmalıdır ve tepsi en üst rafa konmalıdır. Tepsiye güveçleri dizdikten sonra bir iki parmak kadar soğuk su ilave edilmelidir. Suyun soğuk olmasının sebebi; sütlaçların alttan kaynamaması, buharıyla çatlamasını önlemesi ve sütlacı kaynatmadan sadece kızarmasını sağlaması içindir. Eğer fırın içinde istemiyorsanız pürmüz kullanarak da sütlaçların üzerini kızartabilirsiniz
1 LİTRE SÜTE NE KADAR PİRİNÇ KONUR?
Sütlaç yaparken 1 litre süt için bir çay bardağı pirinç gerekir. Bu ölçü birebir pastane ölçüsüdür.
Çiğ pirinci bir aida bardağı ayırıp, iyice nişastasından arındırarak yıkayın. Bir buçuk iki su bardağı suyla suyunu çekene kadar haşlayın. Eğer kıvamını çok sıvı ya da sütlü istemiyorsanız biraz daha katılaştırmak için bir buçuk çay bardağı pirinç kullanabilirsiniz.