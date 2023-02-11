KYK yurt kaydı sildirme nasıl yapılır 2023? KYK yurt kaydı sildirme dilekçesi! Özel yurt sözleşmesi cayma hakkı kapsamı nedir? Yurt sözleşmesi iptal edilir mi, nasıl?
Yurtlar hakkında son dakika açıklama geldi. Başkan Erdoğan, ülke genelinde KYK yurtlarının depremzedelere açılacağını ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu. Peki, KYK yurt kaydı sildirme nasıl yapılır 2023? Özel yurt sözleşmesi cayma hakkı kapsamı nedir? Yurt sözleşmesi iptal edilir mi, nasıl? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan KYK yurtları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitimle faaliyette olacağını duyurdu ve KYK yurtlarının depremzedelere açılacağını ifade etti. Peki, KYK yurt kaydı sildirme nasıl yapılır 2023? Özel yurt sözleşmesi cayma hakkı kapsamı nedir? Yurt sözleşmesi iptal edilir mi, nasıl? İşte detaylar...
KYK KAYDI NASIL SİLİNİR?
Kayıt Sildirmek için;
Kalmakta olduğunuz yurdunuza imzalı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretiniz size iade edilecektir. Dilekçenize mutlaka SİZE AİT BİR HESABIN IBAN NUMARASINI yazmanız gerekmektedir. İşlemlerin kısa sürede bitirilmesi açısından IBAN numarasının doğruluğundan emin olunuz.
SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim yapılacak."
Depremzedelerin KYK yurtlarında yaza kadar konaklayabileceği bilgisi verildi. Bununla birlikte, Başkan Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.
TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.