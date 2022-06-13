Kuyumcuya giden apışıp kalıyor! Altın fiyatları için o güne dikkat! Bu kadarı da pes! Fırtına öncesi sessizlik 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç para?

Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenilir bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED'in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna karşın dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi" diyerek gram altının tekrardan 1.000 TL üstüne çıkacağını öngördü. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.