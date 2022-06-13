Kuyumcuya giden apışıp kalıyor! Altın fiyatları için o güne dikkat! Bu kadarı da pes! Fırtına öncesi sessizlik 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç para?
Altın fiyatları için o güne dikkat! Bu kadarı da pes! Cuma günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 1 artarken, senelik yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi. Beklentilerin aksine enflasyonun yükseliş eğilimini koruması, Fed'in agresif şahin politikalarına öngörülenden daha uzun vakit devam edebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahını düşürdü. Öte yandan Temmuz ayında 1200 lirayı aşacağı Altın ve Para Piyasası Eksperi İslam Memiş doğrultusundan dile getirilen altın; milyonları şok içinde bırakmıştı. Peki 40 50 gram 22 ayar bilezik kaç para? İşte tüm detaylar...
Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenilir bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED'in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna karşın dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi" diyerek gram altının tekrardan 1.000 TL üstüne çıkacağını öngördü. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.
Grup, senelik Gold Focus raporunda ise, "Politika oranları yükselirken ve enflasyon düştükçe, ikinci yarıda reel faizlerin ve getirilerin mühim ölçüde artmasını ve altın fiyatı üstünde baskı oluşturmasını bekliyoruz" dedi. Gold Focus, 2022'de altın fiyatının ortalama 1.830 dolar olacağını öngörüyor. Yani geride bıraktığımız yılki 1.799 dolarlık tahminden yüzde 1,7 artış gerçekleştirdiler.
Altın fiyatlarına dair tahminler araştırılırken RJO Futures kıdemli pazar analisti Bob Haberkorn kıymetli metal amacıyla şu değerlendirmeyi yaptı: