Kurban eti saklarken buna dikkat edin! Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir? DİKKAT BÜTÜN ET MUNDAR OLABİLİR!
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi kurban eti nasıl saklanır sorusuna cevap aramaya başladı. Özellikle uzmanlar da dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulunuyor. Kurban eti dinlendirme ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber en sık aratılanlar arasında kurban eti nasıl saklanır sorusu yer alıyor. Peki, kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti dinlendirme yöntemleri neler? İşte merak edilenler...
Kurban eti saklama yöntemleri birçok farklı şekilde yapılabilir. İşte oldukça merak edilen o yöntemler;
İlk olarak kurbanınızı kestikten sonra bir gün boyunca etinizi dinlendirmeniz gerekmektedir. Yeni kestiğiniz kurban etini hemen tüketmeniz mide hastalıklarına sebep olabilir. Kabız, ishal, şişkinlik ve hazımsızlığa yol açmak istemiyorsanız etinizi 24 saat boyunca dinlendirmeniz gerekmektedir.
ET DİNLENDİRME
İkinci bir adım olarak etinizin 1-2 saat dinlenmesinden sonra buzdolabına koymanız gerekmektedir. Yeni kesilmiş kurban etini direkt buzdolabına koymak etin bozulmasına sebep olacaktır. Etinizi buzluğa atmadan önce bir gün boyunca buzdolabı bölümünde bekletmeniz önerilmektedir. Yeni kesilmiş kurban etini 24 saat buzdolabı bölümünde dinlendirdikten sonra buzluğa almanız gerekir.
ET 7 DERECENİN ALTINDA SOĞUTULMALI
Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin bakterilerle enfekte olabildiğine dikkat çeken Örkcü, "Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor.