Kronometrelerinizi ayarlayın. 20 saniye süreniz var. Resimdeki karaca nerede sorusu bu testte size yöneltildi. Görsel testler olarak da bilinen optik yanılsamalar görsel algınızı kontrol etmenize yardımcı bir tür yanılsamadır. Gerçeklikten farklı olan görsel algıyla karakterize edilirler. Basit bir ifadeyle gözümüzle gördüğümüz sahneyi veya görüntüyü net bir şekilde algılayamadığımız görsellerdir. Geyik sürüsüne girmiş karacayı görmek için 20 saniyen var.