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Kraliçe Elizabeth'in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

Athos Salome ünlü bir kahin olarak adını duyurdu. Bu kapsamda da geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Salome'nin tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Salome, gelecek hakkında çeşitli kehanetlerde bulunmuş ve yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.

23.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:30
Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Salome'nin Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia ediliyor. Şu anda ise 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Salome 2024 ile 2026 yılları arasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

2026 YILINA KADAR...

Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini söyleyerek "Kaçacak delik arayacaksınız" dedi.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

Salome Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya attığı iddiayla herkesi şaşırttı.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

Bunun sonun başlangıcının olacağını da öne sürdü.

Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

Bu sosyal medyada ürkütücü bir senaryo olarak görüldü.

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