Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bile bilen kahin kehaneti için açık açık tarih verdi! 2024 yılının ilk günlerine dikkat edin! Taş üstünde taş...

Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkat çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Salome'nin Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia ediliyor. Şu anda ise 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Salome 2024 ile 2026 yılları arasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.