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Haberler Trend Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos'ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos'ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımlarken Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) uyarıları dikkat çekiyor. 3 Temmuz dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçerken 6 Temmuz çıtayı daha da yukarı çekti. El Nino (Yaramaz çocuk) koşullarının başladığı duyuruldu! Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında 'benzeri görülmemiş bir artış' gözlemlendi. "Aslında bu sürecin başındayız. El Niño, yılın ilerleyen zamanlarında olacağı kadar büyük bir etki yaratmadı." dendi. İşte detaylar...

12.07.2023 10:30 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:30
Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos’ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos'ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi...

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Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos’ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

Dünya yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde. Çin'de de 35 dereceyi aşan sıcaklık yaşanıyor. Hindistan'da ise durum farklı değil. Ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.

Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos’ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

İran'ın Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos’ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

"EL NİNO KOŞULLARI BAŞLADI"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.

Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos’ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi

WMO , küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, El Niño hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha artacağını duyurdu.

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