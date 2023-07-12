Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos'ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi...

Dünya yılın en sıcak günlerini yaşıyor. Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde. Çin'de de 35 dereceyi aşan sıcaklık yaşanıyor. Hindistan'da ise durum farklı değil. Ülkede etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.