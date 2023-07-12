Korkulan oldu alarm verildi! 13-14-15-16-17 Temmuz ve Ağustos'ta kötü haberler peş peşe gelecek! Dünya tarihinin felaketi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımlarken Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) uyarıları dikkat çekiyor. 3 Temmuz dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçerken 6 Temmuz çıtayı daha da yukarı çekti. El Nino (Yaramaz çocuk) koşullarının başladığı duyuruldu! Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında 'benzeri görülmemiş bir artış' gözlemlendi. "Aslında bu sürecin başındayız. El Niño, yılın ilerleyen zamanlarında olacağı kadar büyük bir etki yaratmadı." dendi. İşte detaylar...
12.07.2023 10:30 - Son Güncelleme: 12.07.2023 10:30
"EL NİNO KOŞULLARI BAŞLADI"
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.