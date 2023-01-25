Kıyır kıyır, ağızda dağılan kandil simidi tarifi! Fırıncıların gizli sırrı buymuş! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi...
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu nedenle kandil simidi yapıp sevenlerine dağıtmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Fırıncıların ve pastanecilerin püf noktalarıyla siz de evinizde kıyır kıyır nefis bir kandil simidi ortaya çıkarabilirsiniz. Kandillerin vazgeçilmez sembollerinden olan kandil simidi 7'den 70'e birçok kişinin sevdiği tarifler arasında bulunuyor. İşte evde sıvı yağlı, ağızda dağılan kandil simidi tarifi...
25.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:16
Evde kandil simidi tarifi için bugün itibariyle araştırmalar hızlandı.İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, sevilen kişilere kandil simidi dağıtmak isteyenler en güzel kandil simidi tarifi için arama motorlarına yöneldi. İşte pastane usulü, ağızda dağılan kandil simidi tarifi...
BAYATLAMAYAN MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamuru için;
125 gr tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 adet yumurta akı
Kavrulmuş susam