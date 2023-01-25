Kıyır kıyır, ağızda dağılan kandil simidi tarifi! Fırıncıların gizli sırrı buymuş! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi...

Evde kandil simidi tarifi için bugün itibariyle araştırmalar hızlandı.İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, sevilen kişilere kandil simidi dağıtmak isteyenler en güzel kandil simidi tarifi için arama motorlarına yöneldi. İşte pastane usulü, ağızda dağılan kandil simidi tarifi...