Kışın çamaşırları 30 dakikada kurutacak yöntem: Makineye gerek yok! 1 tanesi bile nemli kalmıyor

Kış mevsiminde çamaşır kurutmanın en pratik ve yaratıcı çözümlerinden biri, sıradan bir pet şişe kullanmak. Bunun için bir plastik şişeyi alt ve üst kısımlarından keserek yatay bir tüp haline getirin.

Bu tüpü, kurutma rafının altına veya çamaşır askısına yerleştirerek giysiler arasında hava akışı sağlayabilirsiniz. Şişenin yarattığı hava boşluğu çamaşırların doğrudan iplere yapışmasını engeller bu sayede kumaşın hava ile teması artar ve daha hızlı kuruma sağlanır. Üstelik bu yöntem kıyafetlerin renk ve dokularını da korur.