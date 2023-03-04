Kimse bunu beklemiyordu! Olduğu yerden tutabilene aşk olsun! Altın fiyatları piyasayı ters düz etti! Gram altın ne kadar 2023 bugün canlı

Altın fiyatları piyasayı ters düz etti! Kimse bunu beklemiyordu! Mart ayı, altın piyasası için umut vaat eden bir başlangıç yaptı. Şubat ayında yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan altın piyasası, Mart ayında fiyat yükselişi ile toparlandı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesinden memnuniyet duyarken, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak gündemi meşgul etmeye devam ediyor.