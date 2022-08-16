Kilosu 2.500 TL'ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye'de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...
Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.
16.08.2022 21:18 - Son Güncelleme: 16.08.2022 21:18
Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.
Sınırlı miktarda üretilen Anzer balının satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar da kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.