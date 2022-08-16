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Haberler Trend Kilosu 2.500 TL'ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye'de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

Kilosu 2.500 TL'ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye'de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

takvim.com.tr
16.08.2022 21:18 - Son Güncelleme: 16.08.2022 21:18
Kilosu 2.500 TL’ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye’de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü balın sağımına başlandı. Sınırlı miktarda üretilen balın satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar ise kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

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Kilosu 2.500 TL’ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye’de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

İkizdere'ye bağlı Anzer Yaylası'nda arıcılar, mayıs ayından itibaren kovanlarını yerleştirdi. Yaz boyu 40'ı endemik 300'e yakın çiçekten oluşan zengin yayla florasından çiçek özü toplayan arılar, 15 Ağustos'a kadar bal üretti. Üretilen balın sağımı ise 1 hafta sürecek.

Kilosu 2.500 TL’ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye’de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

Üreticiler, coğrafi işaret tescili alan ballarına tahlil yaptırdıktan sonra onay alıp, kavanozlayarak, satışa sunacak.

Kilosu 2.500 TL’ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye’de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

Sınırlı miktarda üretilen Anzer balının satışı, öncelikle talep eden hastalara yapılacak. Şu ana kadar 1 ton ön sipariş alındı, satışlar da kooperatifler üzerinden yapılacak. Balın kilo fiyatı, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişecek.

Kilosu 2.500 TL’ye satılıyor! Satanı zengin ediyor! Türkiye’de sadece o ilde! 1 ton sipariş şimdiden verildi...

KOVAN BAŞI 4-5 KİLO REKOLTE
Anzer Çiçekli Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şafak Kan, "Anzer yöremizde mayıs ayında üreticilerimiz kovanlarını getirdi.

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