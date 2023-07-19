Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona 'KATİL' diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...
Avrupa o kadar ciddi bir sıcak hava dalgası yaşıyor ki, adını Yunan mitolojisindeki en korkunç figürlerden biri olan Cerberus'tan alıyor. Türkiye için de kırmızı alarm verildi. O tarihler için peş peşe uyarılar geliyor. Meteorologlar, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde Güney Avrupa'da daha da yükseleceği konusunda uyardı. Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep başta olmak üzere birçok il için aşırı sıcaklar yolda. İşte hava durumu raporu ve aşırı sıcakların etkili olacağı tarihler...
19.07.2023 15:59 - Son Güncelleme: 19.07.2023 15:59
İtalya, Yunanistan ve İspanya 'Cerberus' olarak adlandıran bu hava olayından Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.
Geçen haftaki "Cerberus" sıcak hava dalgası, İtalyan uzmanların, Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına taşıyan feribotçu "Charon" adını verdikleri bir diğerinin yolunu açtı.