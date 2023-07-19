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Haberler Trend Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona 'KATİL' diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona 'KATİL' diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

Avrupa o kadar ciddi bir sıcak hava dalgası yaşıyor ki, adını Yunan mitolojisindeki en korkunç figürlerden biri olan Cerberus'tan alıyor. Türkiye için de kırmızı alarm verildi. O tarihler için peş peşe uyarılar geliyor. Meteorologlar, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde Güney Avrupa'da daha da yükseleceği konusunda uyardı. Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep başta olmak üzere birçok il için aşırı sıcaklar yolda. İşte hava durumu raporu ve aşırı sıcakların etkili olacağı tarihler...

takvim.com.tr
19.07.2023 15:59 - Son Güncelleme: 19.07.2023 15:59
Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona ’KATİL’ diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

İtalya, Yunanistan ve İspanya 'Cerberus' olarak adlandıran bu hava olayından Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.

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Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona ’KATİL’ diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

Avrupa kıtası, ikinci aşırı sıcak dalgasına hazırlanırken, insanların sağlığını riske atan ve orman yangınlarına neden olan kavurucu yüksek sıcaklıkların bu hafta güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona ’KATİL’ diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

Geçen haftaki "Cerberus" sıcak hava dalgası, İtalyan uzmanların, Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına taşıyan feribotçu "Charon" adını verdikleri bir diğerinin yolunu açtı.

Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona ’KATİL’ diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

ESA'ya göre, yüksek basınçlı Charon antisiklonu Kuzey Afrika'dan yukarı doğru ilerlerken, Avrupa'daki sıcaklıkların, kıtanın 2021 yılında İtalya'nın Sardunya adasında kırılan 48,8 santigrat derece rekoruna yaklaşması, hatta bu rekoru kırması bekleniyor.

Kerberos için alarm verildi! Avrupa ona ’KATİL’ diyor! Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep...

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SICAK HAVA DALGASI"

İtalyan Meteoroloji Derneği Başkanı Luca Mercalli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu rekor (48,8C) kırılmasa bile, uzunluğu daha önce görülmemiş bir sıcak hava dalgası görüyoruz." yorumunu yaptı.

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