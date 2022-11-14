Kentsel dönüşüm kredisi hesaplama! 10 yıl vade 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 TL taksit tablosu! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank’tan faiz desteği!

Kentsel dönüşüm kredisi hakkında aramalar hız kazandı. Hükümet kentsel dönüşüm için kolları sıvadı. Vatandaşın kredi ödemesini daha rahat bir şekilde yapabilmesi için faiz desteği yapılacağı duyurulmuştu. Bu kredi kamu bankaları ve diğer bankalar tarafından konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere veriliyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kentsel dönüşüm kredisi hesaplama nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm kredisi faizi, geri ödemesi, taksitleri nasıl? İşte detaylar...