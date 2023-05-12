Öleceği günü saatine kadar bilmişti! 20. yüzyılın en büyük kahini Edgar Cayce’in korkunç kehaneti akılları tuzla buz etti! Dünyadaki 3 şehirde aniden...

Edgar Cayce'in kehanetleri dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. 20. yüzyıla damgasını vuran bu ismin kehanetleri aslında çocukluk döneminde yaşadığı bir olayla başladı. Uyuyan kahin olarak bilinen Edgar Cayce, 1877-1945 yılları arasında yaşayan ve çevresindeki insanların dikkatini söyledikleriyle çekmeyi başaran önemli bir kişilikti. Kendi ölüm tarih ve saatini de bilen kahinin gelecek yıllara ilişkin kehanetleri duyanları şaşırtacak.