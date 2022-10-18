Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB'ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!
İş kurmak isityorsunuz fakat nerden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? KOSGEB size bu konuda yardımcı olacak! 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda girişimcilere farklı avantajlar da sağlanacağı belirtildi. İşte KOSGEB girişim desteği hakkında tüm merak edilenler...
18.10.2022 17:33 - Son Güncelleme: 18.10.2022 17:33