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Haberler Trend Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB'ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB'ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

İş kurmak isityorsunuz fakat nerden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? KOSGEB size bu konuda yardımcı olacak! 375 bin liraya kadar geri ödemesiz destek veriliyor. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda girişimcilere farklı avantajlar da sağlanacağı belirtildi. İşte KOSGEB girişim desteği hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
18.10.2022 17:33 - Son Güncelleme: 18.10.2022 17:33
Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB’ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

KOSGEB girişimci olmak isteyen binlerce kişiye 375 bin TL'ye kadar destek olacak. Geri ödemesiz olarak verilen bu tutar için aranan şartlar ve detaylar için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz...

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Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB’ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB’ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB’ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Kendi işinin patronu olmak isteyene KOSGEB’ten 375 bin TL GERİ ÖDEMESİZ HİBE! kosgeb.gov.tr GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI başvuruları başladı!

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