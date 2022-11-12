Kaş şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! O kaşa sahip olanlar zengin olmak için doğmuş! Meğer ince kaşlılar...

5. TİP KAŞLARINIZ VARSA,

Dünyanın sizi nasıl algıladığıyla pek ilgilenmediğinizi ortaya koyuyor. Bireyselliğinizi sonuna kadar benimsiyorsunuz. Eşsiz bir kaş şekliniz var. Sen birlikte olmak için büyüleyici bir insansın. Canlı bir hayal gücünüz ve yaratıcı zihniniz var. Sanat dallarıyla ilgili olmayabilirsiniz, ancak her zaman kendinizi ifade etmek için yer açarsınız. Zihninizin özgür ve vahşi çalışmasına izin veren aktivitelere dalarak ve hayal kurarak çok zaman harcayabilirsiniz. Sen fantastik şeylerin sevgilisisin. İyi kalpli bir insansın ama bazen bazı durumlarda affetmeyi zor buluyorsun. Kendinizi bazen kendinizi huzursuz hissetmenize neden olabilecek analizler ve planlar yaparken bulabilirsiniz. Bununla birlikte, hoşunuza gitmeyen şeylere kolayca kırılabilir veya sinirlenebilirsiniz.