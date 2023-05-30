Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

Kartpostala yakından bakın ve gizlenmiş ördek ve kelebeği bulun. Fotoğraf iki hayvanı bulmayı oldukça zor hale getiren birçok objeden oluştuğu için dikkatinizi dağıtabilir. Ancak nesnelerin oluşturduğu şekillere dikkatlice bakmanız gerekiyor. Şimdi iki hayvanı da aramaya başlayabilirsiniz.