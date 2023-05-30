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Haberler Trend Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1'i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1'i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

Bugün sizinle paylaşılan bir kartpostal bir aile fotoğrafını içeriyor ve sizden fotoğraftaki gizli ördek ve kelebeği bulmanız isteniyor. Fotoğrafta aile köpeğiyle birlikte arka bahçede oturan bir aile görülmektedir. Ancak fotoğrafın arka planında gizlenmiş olan ördek ve kelebeği bulmak oldukça zorlu bir görev olarak karşımıza çıkıyor.

30.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 30.05.2023 16:50
Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

Kartpostala yakından bakın ve gizlenmiş ördek ve kelebeği bulun. Fotoğraf iki hayvanı bulmayı oldukça zor hale getiren birçok objeden oluştuğu için dikkatinizi dağıtabilir. Ancak nesnelerin oluşturduğu şekillere dikkatlice bakmanız gerekiyor. Şimdi iki hayvanı da aramaya başlayabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

HAZIR MISINIZ? BAŞLIYORUZ!

Yüksek zeka seviyesine sahip insanlar, eski aile resminin içinde gizlenmiş ördek ve kelebeği görebilirler. Ördek mi yoksa kelebek mi gördünüz? Haydi başlayalım.

Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

TAM ORADA İŞTE...

Bu iki hayvan resimde nerede saklanıyor?

Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

Ördek - Ördek, köpeğin arka ayakları arasında yer alıyor, arka ayakların oluşturduğu şekli oluşturuyor.

Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1’i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz

Kelebek - Kelebek, arka plandaki ağaç yaprakları arasında saklanıyor.

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