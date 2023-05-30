Kartpostaldaki ördeği 100 kişiden 1'i bile bulamadı! Bu bulmaca size kafayı yedirtir! 36 saniyede göremeyeceğinizi iddia ediyoruz
Bugün sizinle paylaşılan bir kartpostal bir aile fotoğrafını içeriyor ve sizden fotoğraftaki gizli ördek ve kelebeği bulmanız isteniyor. Fotoğrafta aile köpeğiyle birlikte arka bahçede oturan bir aile görülmektedir. Ancak fotoğrafın arka planında gizlenmiş olan ördek ve kelebeği bulmak oldukça zorlu bir görev olarak karşımıza çıkıyor.
30.05.2023 16:50 - Son Güncelleme: 30.05.2023 16:50