Karınca yuvasına bakın yuva değil sanki şehir! ’’Harıl harıl çalışmışlar’’ Otoban, yan yol, patika ne ararsanız var!

Brezilya'da bilim insanları tarafından bulunan terk edilmiş karınca yuvası görenleri kendine hayran bıraktı. ''Büyük işler başarmak istiyorsan küçük karıncalar gibi çalışkan olmalısın'' sözü boşuna söylenmemiş! Bilim insanları sıra dışı bir iş yaparak karıncaların yuvasını görüntülemek için kanallara 3 gün boyunca beton döküp, 40 ton toprak kazdı. İşte ortaya çıkan o şehri andıran devasa yuva...